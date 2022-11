ARVUSTUS ⟩ «Call of Duty: Modern Warfare II» parima osa eest ei pea isegi raha maksma

Surm, maksud ja iga-aastane «Call of Duty» – need on kolm muutumatut elementi meie igapäevaelus. Tulistamismängude kõige tuntum nimi ähvardab aeg-ajalt mõne aasta vahele jätta, ent seni pole seda juhtunud. Nii jõudis ka sel sügisel poelettidele kõmmutamismäng «Call of Duty: Modern Warfare II», kus head võitlevad pahadega ja püssid laulavad.