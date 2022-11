Foorumil vaieldi, mis ja millal asendab transpordis diislikütuse

Nenditi, et kõik need energiaallikad on tegelikult juba täna kasutamiseks valmis ja tootjad suudavad pakkuda nende jaoks rikkalikku valikut sõidukeid.

Taristu ja alltöövõtjate dilemma

Jätkusuutliku transpordi poole liikumisel on hulk väljakutseid seotud taristuga. Säästvamate sõidukite kiireks arenguks on praegu säästlike energiaallikate jaotus- ja tankimisvõrk ebapiisav. Seda ilmestab Euroopa Komisjoni Leedu voliniku Virginijus Sinkevičiuse poolt foorumil esiletoodud fakt, et 70% rohekütuste laadimis- ja tankimisjaamadest on koondunud vaid kolme ELi riiki.

Positiivse külje pealt toodi aga foorumil esile, et probleemi lahendamisega tegeletakse ning seda isegi konkurentsitõketest hoolimata.

Traton Group, kellele kuulub Scania, ühendas hiljuti jõud Daimler Groupi ja Volvo Trucksiga, et viia ellu ambitsioonikad kiirlaadimisjaamade laienemisplaanid. Falcki sõnul on 2030. aastaks vaja Euroopa teedele 11 000 sellist laadimisjaama.

Kolmas suurim väljakutse säästva transpordi võidukäigul on seotud alltöövõtjate dilemmaga. «Me näeme lõpptarbijate poolt selget soovi keskkonna jaoks puhaste sõidukite järele, kuid vahel veeretavad logistikateenuste pakkujad selle mure oma alltöövõtjate ehk väikese ja keskmise suurusega transpordiettevõtete õlule,» rääkis Falck.

«Millisesse tehnoloogiasse ma investeerima peaksin? Kuidas saan teada, millises piirkonnas on parimad toetusmeetmed? Kuidas tulla toime kõrgema ostuhinna tasumisega, isegi kui madalamad omamiskulud selle hiljem korvavad? Palju taristusse investeerida ja kas pikamaasõite saab teha?» loetles Scania esindaja sageli esitatavaid küsimusi.