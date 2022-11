Hiina mobiilitootja Honor hakkab uue voldiktelefoniga maailmaturgu vallutama

«Honor Magic Vs on meie esimene kokkuvolditav lipulaev, mis debüteerib välisturgudel ja oleme kindlad, et see toob kaasa inimeste nutitelefonide kasutamise muutumise üle kogu maailma,» ütles Honori kauaaegne juht George Zhao esitlusüritusel.

Honor Magic Vs on kokkupandult 12,9 mm paksune ja kaalub 261 grammi, olles praegu kõige kergem pikkupidi kokkuvolditav nutitelefon. Aku maht on 5000 mAh, mis on samuti olemasolevate kokkupandavate nutitelefonide seas suurim. Honor Magic Vs korpuse disain on sümmeetriline ja liitekohtadeta, jättes luksusliku mulje. Hingede konstruktsioon voldib seadme lahti ilma piludeta ja hoiab ekraani voltimiskohast võimalikult siledana.

Kaalu vähendamiseks on Honor Magic Vs varustatud ülikerge käiguvahetuseta hingega, mis on valmistatud ühes tükis valutöötlustehnoloogiaga. Sellega vähendati keerulises ekraanihinges kasutatavate komponentide arvu 92 pealt 44le, säilitades samal ajal vastupidavuse ja tugevuse. Lennunduses kasutatavatest materjalidest tehtud liigend talub üle 400 tuhande voltimise, mis võrdub enam kui kümneaastase kasutusega ehk ligi saja kokku-lahti voltimisega päevas.

Ekraane on mitu

Honor Magic Vs-il on sarnaselt Samsungile teine, väline lisaekraan, kuid see pole nii pikk ja kitsas kui näiteks Samsungil. Tegemist on 6,45-tollise ekraaniga, mis annab standardsema 21:9 kuvasuhtega ala ja jätab telefonile üsna kitsad raamid ekraani ümber.

Foto: Honor

Avatuna pakub Honor Magic Vs aga tahvelarvuti laadset kasutajakogemust laia 7,9-tollise sisemise ekraaniga.