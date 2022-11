PODCAST ⟩ «Call of Duty: Warzone 2.0» on väljas, ent meie tahame rääkida hoopiski muust

«Call of Duty: Warzone 2.0» on lõpuks ometi kohale jõudnud ning saatejuhid on seda ka mängida jõudnud. Jagatakse häid uudiseid – nimelt on teos väga hea ning seda tasuks kindlasti proovida. Ometi ei kiputa sellest pikemalt rääkima, sest mõttes on hoopiski teised teosed. Millised ja miks?