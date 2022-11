Selgus aeg, millal võib ilmuda PlayStation 6

Juba mõnda aega on erinevates ametkondades laual olnud Microsofti soov osta ära mängulooja Activision Blizzard. Kuna tegemist on hiiglasliku tehinguga (ostusummaks on umbes 69 miljardit dollarit), peavad sellele pilgu peale heitma mitmed erinevad osapooled.