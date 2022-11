Uuringu järgi on iga viies auto Eestis krutitud läbisõidunäiduga

Ida-Euroopas on turu läbipaistvusega kõige suuremad probleemid

Lätis, Leedus, Ukrainas või Rumeenias on kasutatud auto ostmine riskantne ettevõtmine, sest paljudel sõidukitel on varjatud kahjustused, tagasi keritud läbisõidunäidud ja palju muud probleemset. Pettused on tavalised ja paljud ostjad on juba nende ohvriks langenud.

Kõige hämaram autoturg on Lätis, kus 23,6% kõikidest carVerticali poolt kontrollitud sõidukitest on muudetud läbisõidunäiduga. Teistes Ida-Euroopa riikides on olukord sarnane: Rumeenias on 19,6% tagasikeritud odomeetriga autosid, Ukrainas 15,6% ja Leedus 18,1%.

Ukraina on autode impordi meister - üle 80% riigi sõidukitest saabub välismaalt. Läti (75,5%), Rumeenia (67,2%) ja Leedu (75,3%) ei jää samuti väga kaugele maha.

Foto: Media Studio Hong Kong / Pexels

Paljud Lääne-Euroopast saabuvad sõidukid on vigastustega või lausa avariilised, siis neid mingil määral parandatakse ja müüakse maha «peaaegu uutena». Seetõttu on Ida-Euroopas vigastustega autode osakaal väga suur. Leedus on 59% sõidukitest kahjustatud, Lätis 57,5%, Rumeenias 57% ja Ukrainas 46,7%.

«Kasutatud autode impordi märkimisväärselt suurem osakaal on üks peamisi põhjusi, miks Ida-Euroopa riigid on palju rohkem pettustest mõjutatud. Import tõstab otseselt autode läbisõidunäidu rikkumise määra - selliste kuritegude avastamine nõuab palju vaeva, eriti kui tegemist on piiriüleste tehingutega,» selgitab Buzelis.

Kuidas uuring läbi viidi?

See uuring tugineb tegelike autoaruannete andmetele, mille meie kliendid ostsid 12 kuu jooksul. See on loonud Euroopa kasutatud sõidukite turust tervikliku pildi, mis võimaldab ekspertidel võrrelda olukorda eri riikides.

Selleks, et võrdlus toimiks, on carVertical võtnud kasutusele oma Turu Läbipaistvuse indeksi, mis põhineb 6 teguril:

muudetud läbisõidunäiduga autode osakaal;

keskmine tagasi keritud kilomeetrite arv odomeetril;

vigastatud sõidukite protsent;

vigastuse keskmine remondimaksumus:

imporditud kasutatud autode osakaal;

kontrollitud autode keskmine vanus.

Et kõik need tegurid ei ole turu läbipaistvuse seisukohalt võrdselt olulised, on neil ka indeksis erinev osakaal. Näiteks mõjutab keskmine läbisõidunäidu tagasikerimise väärtus tulemust rohkem kui kontrollitud sõidukite keskmine vanus.