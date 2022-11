GALERII ⟩ Robotexil võistlesid robotid maal, õhus ja vees

Milles robotid võistlesid?

Tuule Lego ja Äikese takistustega joonejälgimises pidid masinad läbima keerulise musta joonega maha märgitud teekonda, mis ristus ja tegi järske 90-kraadiseid sakke. Need kaks takistust saidki määravaks, millest robot kas läks läbi või sõitis platsilt minema. Võistlejatel tuli leida kompromiss kiiruse ja täpsuse vahel. Õnneks sai mitu korda kindla aja jooksul proovida ja masinat timmida, et parim aeg kirja saada. Comodole´i joonejälgimises võisteldi aga korraga kõrvuti peegelpildis joonerajal.

Folkrace on ka juba aastaid võistluskavas olnud ning see on justkui päris ralli, kus kõik robotid korraga stardijoonelt ringrajale sööstavad. Puldiga nagu teisteski eelpool mainitud võistlustes oma masinat juhtida ei tohi, masin peab ise valgete seinte ja tumeda põranda järgi õige tee leidma. Tihti juhtub muidugi nii, et robot hakkab hoopis vastassuunas liikuma, mis kahandab läbitud ringide arvu. Võidab see, kes teeb kõige rohkem ringe. Teel on takistusi ja muidugi segavad teised robotid.