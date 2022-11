Hiina supertanker heiskas purjed ja hoiab nüüd kümnendiku kütust kokku

Septembri lõpus sai Daliani laevaehitustehases valmis Hiina 333-meetrise pikkusega supertanker New Aden, mis on esimene nii suur alus, mis kasutab edasiliikumiseks ka tuule jõudu. Neli 40 meetri kõrgust jäika purje on arvutiga juhitavad ning ei suuda kogu energiat anda laeva pärituules edasilükkamiseks, kuid on nüüdseks näidanud, et kütusekulu väheneb sellise lahendusega 9,8 protsenti.