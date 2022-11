Teaduse võidukäik – koerad räägivad inimkeelt ja mängivad videomänge

Ühendkuningriigis paiknev idufirma Joipaw just seda taotlebki. «Meie eesmärk on lihtne: aidata igal planeedi koeral elada pikemat, tervemat ja õnnelikumat elu,» kirjutatakse nende kodulehel.

Mängima peab meelitama

Avdari sõnul on praegu kõige raskemaks panna koera mängimist alustama,m kirjutab Axios . Senimaani on nende tähelepanu püütud ekraanile määritud maapähklivõi abil. Ilma selleta läbi viidud testid olid küll äärmiselt keerulised, ent kui see õnnestus oli see «maagiline hetk, kui nägid, kuidas nende silmad põlema läksid.»

Kuigi kõnealuste tehnoloogia uurimine on alles lapsekingades, on see teadlase Clara Mancini sõnul väga lootustandev. Ta leiab, et videomänge tasub eelistada teistele nuputamist soodustavatele mänguasjadele juba seetõttu, et neid saab järk-järgult väljakutsuvamaks kujundada.