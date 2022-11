ESIMESED MULJED ⟩ Huawei tõi Eestis müügile nutikella, mis mõõdab vererõhku ja EKG-d

Uus Huawei nutikella mudel Watch D on kandilise sihverplaadiga ja pakub kõiki tavalisi nutikella omadusi, kuid eristub just uute tervisenäitaja funktsioonide poolest.

Tema sõnul muudab vererõhu mõõtmisandmed eriti täpseks uudne lahendus, kus kõrge täpsusega rõhuandur pakub vaid +/- 3 mm Hg piires eksimisvõimalust. Samuti saab kella seadistada nii, et see vastavalt vajadusele ehk näiteks nii hommikul kui õhtul kindlal kellaajal vererõhku mõõdaks ning tulemused nii kella sisse kui sellega seotud Huawei terviserakendusse salvestaks.

Seadet pole vaja mõõtmiseks kalibreerida ja kui kellarihma pikkus on enne õigesti paika pandud (selleks on kaasas spetsiaalne paberist mõõdulint), siis peaks saama mõõta vererõhku spetsiaalse seadme täpsusega. Küll peab end mõõtmise ajal paigal hoidma ja kella südame kõrgusele tõstma.

«Kella saab kasutada ka ilma nutitelefonita - selleks on see vaja vaid esmasel kasutusel paika seadistada ning ülejäänud ajal nutitelefoniga sidumist pole vaja,» lisas Mishina, tuues välja veel ühe olulise omaduse, miks see mudel sobib hästi just sellele kasutajate põlvkonnale, kes muidu nutitelefone igapäevaselt ei kasuta.