ARVUSTUS ⟩ Sony SRS-XG300 - mitte lihtsalt tümpsukast

Sony uus kaasaskantav kõlar SRS-XG300 on nende jaoks, kes pole varem selle seeria kõlareid näinud, hiigelsuur ja raske ka. Kindlasti tundub käes see seade suurem, kui pildi pealt vaadates. Taskusse ei pane, pigem õlale.

Kuid tegelikult on uus mudel hoopis natuke väiksemaks läinud. 17 W võimsusega helitekitaja on aga ikkagi endiselt väga korralik tümakamasin, kuid mitte ainult. Kui mobiiliäpp ühes võtta (Androidile või iOSile nimega «Music Center»), siis võiks see mõnes väiksemas elamises ollagi üks põhikõlaritest, mida saab samas igale poole kaasa haarata, sest sel on korralik aku kiirlaadimisega. Värvusmuusika tuleb boonusena lisaks koos äpist lastavate striimiteenustega nagu TuneIN-i netiraadiod, Spotify, virtuaalsed assistendid jm.