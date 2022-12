Tänavu oktoobri lõpus ilmus strateegiamäng «Victoria 3», kus mängija eesmärgiks üles ehitada ideaalne 19. sajandi ühiskond. Paljud on aga jõudnud järeldusele, et selleks on vaid üks viis – kommunism.

Nii mõnigi mängu tulihingeline austaja on kurtnud, et mäng on liiga üheülbaline. Nimel on kommunism majanduslikult kõige tõhusam valitsussüsteem.