Litsents tapmiseks: San Francisco politsei võib kasutada tulistavaid roboteid

See USA Delaware´i politsei kasutatav pommirobot pole küll mõeldud tapmiseks, kuid on vajadusel võimeline ka lõhkelaengut kandma. Konkreetne pommide kahjutuks tegija pole siiski tapjarobotite tulekuga seotud.

San Francisco politsei sai vastuolulise loa hakata kasutama kaugjuhitavaid roboteid politseitöös kui surmavaid vahendeid juhul, kui kellegi elu on tõsises ohus. See tähendab, et patrulliv robot saab vajadusel loa kellegi mahalaskmiseks, kui otsustatakse, et see on teiste elude päästmiseks ainuke võimalik variant.