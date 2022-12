Aasta Kaitsetööstusettevõte 2022 on Eesti droonitootja Threod Systems

Eesti Kaitsetööstuse Liidu juht Tarmo Ränisoo ütles, et see aasta on tõstnud Eesti kaitsetööstusettevõtete tähtsust ja võimekust tugevalt esile nii julgeoleku tagamisel kui ka Venemaa-Ukraina sõja valguses.

«Threod Systems on viimase 10 aasta jooksul arendanud ja tootnud mehitamata lennuvahendeid ning nendega seotud süsteeme. Nende mehitamata õhusõidukisüsteemid on kõrgelt hinnatud nii kaitsevõime tugevdamisel kui lahinguväljal. Lisaks üle-euroopalistes kaitsekoostööprojektides ning 2019. aastal OSCE vaatlusmissioonil osalemisele on Threod Systemsi lahendused jõudnud ka Ukrainasse, kus need on abiks luureinfo kogumisel,» rääkis kaitsetööstuse juht.

Ränisoo rõhutas, et uus tehnoloogia ning erinevate lahenduste integreerimine annavad lahinguväljal eelise. Nii on just Threod Systemsi elektrilised mehitamata vaatluslennukid koos kaamerasüsteemiga saanud lahinguväljal asendamatuteks.

Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik nentis, et kaitsetööstusettevõtted üldjuhul ei soovi avalikkuse tähelepanu ja enamasti tahetakse teha oma tööd vaikselt ja märkamatult. «See mõtteviis läheb ühtlasi kokku ka meie põhilise toote – elektrilise vaatluslennuki Eos C VTOL – tööpõhimõttega lennata peaaegu nähtamatult ja hääletult vaatlusobjekti kohale ning edastada seal toimuva kohta teavet nii, et jälgitaval poleks aimugi. Meie mehitamata vaatluslennukile on integreeritud kaamerasüsteem, mis edastab kasutajale Full HD resolutsiooniga video- ja termokaamera pildi. Kuigi lennuvahendi tiivaulatus on 5 meetrit ja see kaalub 14 kg, suudab see ühe laadimisega lennata kuni 3 tundi ja ligi poolsada kilomeetrit,» kirjeldas Vaik.

Eestis arendatud luuredroonid peaksid järgmisel aastal saama veel kergemaks ja täpsemaks. Foto: Threod Systems