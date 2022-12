Sõjamasin tulevikust: reedel esitletakse USA kõige moodsamat pommitajat B-21 Raider

Alates lepingu sõlmimisest USA õhujõududega 2015. aastal on Northrop Grumman arendanud üleriigilise meeskonnaga uusimat pommitajat, mis peab asendama 1997. aastal teenistusse astunud ja 1988. aastal esitletud ebamaise välimusega sõjalennukit B-2 Spirit. B-21 saab olema täis pikitud moodsaimat lahingutehnikat ja osa selle süsteeme on välja arendatud esimest korda, mida pole kuskil mujal varem kasutatud.

Praegu asuvad Californias Palmdale'is asuvas tehases kuus B-21 katselennukit ja need on kokkupanemise erinevates etappides. Northrop Grumman ja USA Õhujõud teatasid ühiselt selle aasta maikuus, et pommitaja B-21 esimene lend on kavandatud 2023. aastal. Selle täpne aeg sõltub maapealsete katsete tulemustest.