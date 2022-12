Mängude kiirläbimine on ränk töö. Teost tuleb korduvalt läbi mängida, et optimaalseimad strateegiad selgeks saaksid. Lisaks on vaja ka tohutus koguses õnne. Sestap ei saa otseselt imestada, et mõned mängurid sellele kõigele käega löövad ning lihtsama vastupanu teed lähevad ja hakkavad petma.