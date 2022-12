ARVUSTUS ⟩ Hiirega peab saama kihutada nii mängus kui kontoris

AOC Agon AGM600 on monitoritootjana tuntud AOC hiljuti välja tulnud mänguriseeria Agon uus hiiremudel, mis on ülikiire ja täpne - 16 tuhat punkti tollile (DPI). kõik mängud muidugi ei vaja ülimat täpsust, kuid enamasti on sellest ikkagi abi. Lisaks on sel hiirel mänguriseadmetele kohaselt RGB LED efekt-valgustus ehk siis kõikides erinevates toonides plinkiv helendav logo ja valgusribad külje all.