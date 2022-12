Milline on WiFi ja WiFi vahe ehk kui palju mahub häid külalisi ühte võrku?

Esimene samm - võõrad omaette

Seega esimene ehk põhiline samm on külastajatele oma inimestest eraldi võrgu tegemine. Seejärel tuleks kaaluda, kas külaliste võrk teha ilma paroolita või ikkagi seda mingil moel kaitsta? Turvalisuse kaalutlustel on parool igal juhul – isegi rangelt – soovitatav. Ja ei pea ka kartma, et administratsioonilaua taga keerulist parooli pidevalt ette lugema või lipikutel üle andma peab. Juhul, kui külalised tulevad peamiselt mobiilseadmetega, on väga lihtne ja kiire moodus inimesi võrku ühendada QR-koodiga. See pole meil Eestis miskipärast veel väga levinud, kuigi avalikes ruumides iseenesest võiks. Koodi genereerimine on lihtne, piisab selleks vaid sisestada Google'i otsingusse «wifi qr-code generator» ja valida endale meelepärane «koodimeister».

Muidugi on vaja hoida ka parool kuskil kättesaadaval, näiteks kui külalised käivad sülearvutitega sinu juures koosolekutel. Küll aga on QR-kood väga hea abimees just neis olukordades, kus oleks hea klientidel lasta aega parajaks teha, nagu juba eelviidatud kohvikus, arstikabineti või terviseteenuste ootesaalis jm.

Paroolivahetus

Kui pakud külalistele-klientidele parooliga WiFit, siis aeg-ajalt võiks salasõna siiski uuendada. Püsiklientide/püsikülaliste vaatest on loomulikult mugavam, kui sa seda just iganädalaselt tegema ei pea, ent turvalisuse vaatest aeg-ajalt on see mõistlik.

Usutavasti paljud meist on käinud kuskil kohvikus-restoranis, kus parooli osaks on näiteks aastaarv 2016 või 2017. Ehk teisisõnu sa näed kliendina, et WiFi-ühendus on viimati olnud tähelepanu all 5-6 aastat tagasi. Kasvõi sellest vaatest võiks uuendada, et ka oma külalistele kindlust sisendada.