Euroopa merekoletis: britid ehitavad võimsaima mehitamata allveelaeva

Cetus on võimeline sukelduma sügavamale, kui teised mereväe mehitamata alused, on 12 meetri pikkune, 2,2 meetrise läbimõõduga ja kaalub 17 tonni, seega ligikaudu sama suur, kui keskmine buss. Tegemist on Euroopa kõige suurema ja keerulisema mehitamata allveelaevaga.