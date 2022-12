Xboxi mänge ootab uuel aastal ees hinnatõus

Erinevad väljaandjad on vaikselt, ent järjekindlalt uute mängude hindu tõstnud. Nüüd liitub nende ridadega ka Microsoft, kes teatas, et eesootavate Xbox Series mängude eest tuleb oodatust rohkem raha välja käia.

See tähendab, et Xboxi konsoolieksklusiivide «Redfall», «Starfield» ja «Forza Motorsport» eest tuleb maksta 10 € rohkem kui praeguste mängude puhul. Sellega kerkib kohalik hind umbes 80 € kanti.

Varasemalt on hindasid tõstnud ka Sony, Ubisoft, Take Two ning mitmed teised väljaandjad.