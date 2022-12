Microsoft hoiatab Venemaa kübersõja laienemise eest mujale Euroopasse

Venemaa küberrünnakud ulatusid väljapoole Ukrainat just oktoobris, kui rühmitus IRIDIUM kasutas oma uudset Prestige´i lunavara mitmete logistika- ja transpordisektori arvutivõrkude vastu Ukrainas, aga ka Poolas. See oli Microsofti andmetel esimene sõjaga seotud otsene küberrünnak väljaspool Ukrainat asuvate sihtmärkide vastu pärast rünnakut Viasati KA-SAT satelliitide rünnakut kohe invasiooni alguses 23. veebruaril.

See sündmus oktoobris võib kujutada endast nihet Venemaa küberrünnakute strateegias, kirjutatakse Microsofti raportis. Ühtlasi peegeldab see Moskva valmisolekut kasutada oma küberrelvi väljaspool Ukrainat asuvate sihtmärkide vastu, et toetada käimasolevat sõda.