USA president ja Apple´i juht kinnitasid: Ameerikas hakatakse jälle kiipe ise tootma

TSMC on Taiwani kiibitootja, kellele kuulub enamus maailma kiibiturust. USAs täna avatud tehase järel plaanitakse kohe ehitada Phoenixisse ka teine kõrgtehnoloogiline tootmine, et tootmisvõimsust kiiresti suurendada.

Lisaks Apple´ile on uue TSMC tehase klientideks ka protsessoritootja AMD ning graafikakaartide tootja Nvidia. Vähesel määral hakkab toodangut tarbima ka Intel, kellel on juba Phoenixis oma kiibitehas.

Tootmishoone on suur ja äsja valmis saanud, selle sisseseade hakkab valmistama 4 nm tehnoloogiaga kiipe, mis on üks kõige uuemaid kiibitehnoloogiaid. Esimesest tehasest väljub toodang 2024. aastal, järgmisest aga 2026. aastal. Teine, uuem tootmine hakkab tegema 3 nm tehnoloogiaga kiipe.

TSMC investeerib Arizona tehastesse 40 miljardit dollarit. See on kõige suurem välisinvesteering tootmisesse üldse, mis on USA-sse tehtud. Kaks tehast toodavad 2026. aastast üle 600 000 vahvli aastas, millest ametnike sõnul piisab, et rahuldada kogu USA nõudlus uute kiipide järele.