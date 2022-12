Mängulooja: ebaedus on süüdi poliitkorrektsust nõudvad kriitikud

Kriitikud kardavad kanni?

Vastuses ühele fänni päringule tõi Garvin lauale kolm teoreetilist põhjust . Esmalt tõi ta välja asjaolu, et teos vaevles mõningate tehniliste probleemide küüsis. Kahes järgnevas punktis näitas ta aga näpuga arvustajate suunas. Nimelt väitis ta, et mängu hinnanud inimesed ei mänginud seda lõpuni ning et nende hinnangut mõjutas poliitkorrektsus.

Garvini kommentaarid said ohtralt nii negatiivset kriitikat kui ka sarkastilisi vastuseid, mistõttu otsustas mees need lõpuks siiski kustutada. Varasemalt on ta silma jäänud väitega, et «Days Gone» ei suutnud saavutada meelepäraseid müüginumbreid, kuna paljud inimesed ei ostnud seda täishinnaga.