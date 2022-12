The Game Awards 2022: kes võitis Aasta Mängu tiitli, millised uudised rabasid publikut?

Kes olid võidukad?

Millised olid suurimad uudised?

Kuigi The Game Awards gala annab mõista, et ürituse fookuseks on auhindade jagamine, ei ole see teps mitte nii. Eelkõige teatakse seda kui kohta, kus jagatakse ohtralt uudiseid eesootavate mängude kohta. Nii ka tänavu.