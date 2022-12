ITL-is allkirjastati turvalise tarkvara arendamise manifest

Ühisalgatuse taga on paljud suurettevõtted, kes näevad praegu digitaliseerimise järsku kasvu.

ITL-i president Juhan-Madis Pukk rõhutas, et ühiseid väärtusi jagavate ettevõtete algatus annab positiivse tõuke küberturvalisuse teema olulisuse esiletõstmiseks ühiskonnas ning toob kasu ka kogu sektorile: «Kui näiteks arhitekt asub ehitajaga koostöös hoonet planeerima, siis ei huvita ehitajat see, millise tarkvara abil arhitekt oma tööd teeb – jäägu erialaspetsiifika spetsialistide jaoks. Aga oluline on, et nii eraettevõtetes kui ka avalikus sektoris oleks normiks turvaliselt töötav tarkvara. ITL-i hea tavaga liitunud ettevõtte töötajad ning nende kliendid saavad kinnituse, et organisatsiooni jaoks on turvalisusse investeerimine oluline ning kasutusel on parimad praktikad loodavate lahenduste turvalisuse tagamiseks.»

Liidus oli üheks hea tava initsiaatoriks ITL-i juhatuse liige ja Nortal AS tegevjuht Ats Albre.

«Oleme huvitatud, et Eestis loodud tarkvara oleks turvalisuse mõõdupuu kogu maailmas. Manifestiga liitumise otsus nõuab liitujalt kriitilist hinnangut enda tegelikule võimekusele, sest vastutuse võtame nii enda kui oma klientide ees,» ütles Albre. «Meie jaoks on liitumine kvaliteedimärk ja lubadus oma klientidele, et tarkvaraarenduse turvalisuse tagamine on tõesti juhitud, integreeritud, arenev ja vastutustundlik.»