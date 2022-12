Elisa Elamus jõudis digiboksivabalt uue äpina Samsungi ja LG teleritesse

Elisa Elamuse nutirakendus on saadaval kõigil Samsungi teleritel, mis toetavad operatsioonisüsteemi Tizen 4.0 ja LG teleritel, mis töötavad vähemalt operatsioonisüsteemi Web OS 4.0 versiooniga. Lisaks toimib rakendus ka enamikes Sony, Philipsi, Hisense, TCL ja Xiaomi telerites, mis toetavad Android TV versiooni alates 9.0.

«Alates uue Elisa Elamuse turuletulekust möödunud aastal on klientide huvi TV-äppide vastu olnud suur. Varasemalt oli Elisa Elamuse lahendus saadaval olnud eraldi digiboksis, nutiseadmes ja Android TV operatsioonisüsteemi kasutavates seadmetes ning Philipsi, Sony ja Xiaomi telerites. Nüüd on äpp saadaval ka enimlevinud teleritootjate Samsungi ja LG rakendustepoodides. Nii on suuremal hulgal klientidel võimalik nautida teleteenust koos kodumaise voogedastuslahendusega Elisa Huub ilma digiboksi omamata,» sõnas Elisa meelelahutusvaldkonna juht Kertu Popp.