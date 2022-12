PILDID ⟩ Esimene Hiinas tehtud suur reisilennuk jõudis Shanghaisse

Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) esimene C919 maandus eile Shanghai rahvusvahelisel lennuväljal ja läks pidulikult China Eastern Airlinesi käsutusse. See on esimene Hiinas valmistatud suur reisilennuk, millel on olemas kõik load rahvusvahelisteks lendudeks.

Foto: STR / AFP / Scanpix