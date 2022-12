Watch D on esimene tervisemonitor, mis üritab randmelt sellist olulist näitajat nagu vererõhku mõõta, mis on tähtis nii trennitegijatele kui ka vanematele inimestele või kõigile neile, kellel vererõhuga probleeme. Mis võiks olla lihtsam, kui igal sobival hetkel otse randmelt rõhku mõõta selle asemel, et hakata välja otsima spetsiaalset vererõhuaparaati ja seda ümber käsivarre siduma?