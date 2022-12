Eesti droonikütid leiavad nõela heinakuhjast «raudsesse kuplisse» sobiva kotkasilmaga

Marduk Technologies on Tallinnas asuv Eesti kaitsetööstusettevõte, kus arendatakse droonituvastus ja täppis-sihtimisplatvorme (süsteeme) - hiiglasliku binokli moodi seadmeid, mis leiavad silmaga nähtamatu lennumasina kaugelt taevalaotusest. Avastamisseadmele võib sihikule külge panna ka mõne droonitõrjeseadme, mis vaenlase lennuvahendi alla toob. Kuid see polegi niisama lihtne - tõrjujad on droonitootjatest praegu veel tehnoloogilises võidujooksus mõni samm maas.