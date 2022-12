VIDEO ⟩ Tehnoloogiamessi imetoode: juhtmevaba teler, mis imeb end seina külge

Koduse meelelahutuse idufirma Displace debüteerib Las Vegases toimuval CES 2023 messil maailma esimese tõeliselt juhtmevaba teleriga 3. jaanuaril. Alustava ettevõtte 55-tollise 4K-kvaliteediga uudismudeli toiteallikaks on patenteeritud vahetatavate akudega süsteem, mis on väga kerge ning sellel pole seinakinnitust, nagu tavalistel teleritel.

Displace kinnitub mistahes siledale pinnale ilma paigaldamiseta. Selleks on varuks veel üks patenteeritud tehnoloogia - spetsiaalsed vaakumiga iminapad.

Firma pressiteate järgi peaksid taolised telerid lahendama paljud tavaliste lameekraan-televiisoritega seotud probleemid, kuna traditsioonilised paneelid on rasked, neid on keeruline seinale kinnitada ja juhtmeid peita, lisaks kasutatakse endiselt vananenud tehnoloogiaga kaugjuhtimispulte.

Displace´i seni veel avalikkuse ette toomata toode kaalub alla üheksa kilogrammi, seega on seda üsna lihtne transportida ning saab ka kasutada koos mitme Displace´i teleriga kõrvuti, et saaks seinal mosaiigina kokku panna mistahes suurusega hiigel-ekraani.

Viska teler seinale!

Nagu mainitud, on teleri seinale kinnitamine võimalik ka ilma ühegi abivahendita. Auke pole vaja puurima hakata, kaableid pole põhjust peita. Displace kinnitub, viies selle lihtsalt seina lähedale. Kerge vajutusega kleepub see nagu võluväel seina külge, kasutades patenteeritud vaakumtehnoloogiat.

Uudismudelil on mitu laetavat akut, mida saab eraldi sisse panna ja välja tõmmata. Akusid saab laadida ükshaaval, kasutades patenteeritud kiirvahetatavate akude süsteemi. Iga Displace´i teleri aku keskmiseks ühe laadimisega kasutusajaks on ligikaudu üks kuu, kui seade on iga päev keskmiselt kuus tundi päevas sisse lülitatud.