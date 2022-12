Vaata, millised on need kümme autot, mille väärtus vananedes hoopis kasvab

2015. aastal lõpetas Mitsubishi Lancer Evolutioni tootmise, et keskenduda hübriid- ja elektriautodele. See asjaolu on positiivselt mõjutanud ka haruldasema mudeli väärtust.

BMW M5 E34

Foto: Nakhon100 / Wikimedia Commons

Paljud autojuhid arvavad, et BMW M-seeria on selline haruldus, mida nad endale kunagi lubada ei saa. Siiski võib kasutatud sõidukite turult leida ka odavamaid mudeleid, mille hulgas on BMW M5 E34 üks huvitavamaid näiteid.

1988. aastal esimest korda esitletud võimsat äriklassi sedaani viib edasi 3,8-liitrine kuuesilindriline ridamootor, mis arendab 335 hobujõudu. Selle klassikalise BMW M5 alghind on umbes 14 000 eurot, kuid selle järelturu väärtus kasvab kiiresti.

Honda S2000

Foto: Charles01 / Wikimedia Commons

Kuigi Mazda MX-5 ja Toyota MR2 on toredad autod, millel on väikesed puudused, siis S2000 on palju soliidsem valik. Sellel on lihtne, kuid usaldusväärne ja töökindel mootorikonstruktsioon, sujuv juhitavus, tagarattavedu, atraktiivne disain ning vabalt hingav 2,2-liitrine mootor, mis saavutab 237 hj. Esimest korda 1999. aastal esitletud roadsterit müüakse praegu 9000 kuni 15 tuhande euro eest ja hinnalangust ei ole lähiajal ette näha.

Volkswagen Phaeton

Foto: M 93 / Wikimedia Commons

2002. aastal turule tulnud Volkswageni lipulaev Phaeton ei leidnud endale püsivat kohta Saksa tootja autopargis. Sel oli raske konkureerida mudelitega, mis olid endale juba turul nime teinud, nagu näiteks Audi A8, BMW 7-seeria ja Mercedes-Benz S-klass. Selle tulemusena lõpetati Phaetoni tootmine 2016. aastal.