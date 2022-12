PODCAST ⟩ Mäng, mis on depressiivsem kui eestlaste elu

Saatejuhid meenutavad möödunud nädala suurejoonelist episoodi ning hinge tekib kurbus. Kindlasti ei aita kaasa asjaolu, et Ragnarile väga meeldinud seiklusmäng «A Plague Tale: Requiem» on üdini depressiivne, just nagu eestlaste igapäevaelu. Aga just see ongi element, mis teose heaks teeb.