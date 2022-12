Just need olid 2022. aasta kõige kohutavamad videomängud

Edetabeli koostajaks mänguarvestuste hindeid koondav veebileht Metacritic. Just need 10 teost said 2022. aastal kriitikute poolt kõige kehvema tagasiside osaliseks.

Täpsustuseks olgu öeldud, et kui teos ilmus mitmel platvormil, on arvesse võetud vaid üks versioon – see, mille hinne kõige madalam. Vastasel juhul koosneks edetabel vaid kolmest erinevast mängust.

2022. aasta halvimad mängud on:

10. Blade Runner: Enhanced Edition (Switch) – 52

9. Kamiwaza: Way of the Thief (PS4) – 52

8. The Waylanders (PC) – 51

7. The Last Oricru (Xbox Series X) – 50

6. Zorro: The Chronicles (PS5) – 49

5. Arc of Alchemist (Switch) – 46

4. XEL (Switch) – 43

3. Babylon’s Fall (PS5) – 41

2. CrossfireX (Xbox Series X) – 38