GPS-i segamise ala Venemaa linnade kohal laieneb, kardetakse Ukraina droonirünnakuid

GPSJam.org on veebileht, mis kogub üle maailma lennukite parda-andmeid navigatsioonisignaali kvaliteedi kohta. See veebisait on alates detsembri algusest registreerinud üha rohkem GPS-i häireid Venemaa strateegilistes linnades Saratovis, Volgogradis ja Penzas, samuti on segajatest «õhukuppel» juba varem eksisteerinud Kaliningradi kohal ning häireid on olnud ka Peterburi ja Moskva lähistel. Uued 5. detsembrist tekkinud leviaugud on aga enneolematult suured.