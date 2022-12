Eesti toetab EL-i plaani tõhustada akude ja patareide ringlust

Hetkel kehtiv EL-i iga-aastase kogumise miinimumeesmärk on 45 protsenti. Eesti patarei- ja akujäätmete kogumismäär 2019. aastal oli 29 protsenti ja 2020. aastal 39 protsenti, EL-i keskmine kogumismäär oli 2019. aastal 51,3 protsenti.

Eesti toetab 20. detsembril toimuval keskkonnanõukogul ka eelnõu eesmärki kehtestada kergtranspordivahendite akudele kogumise sihtarvud, mis on 51 protsenti 2028. aastal ning maksimaalselt 61 protsenti 2031. aastal, selgub keskkonnaministeeriumi otsusest. Kergtranspordivahendite akud on näiteks elektrijalgrataste ja elektritõukerataste akud, mida müüakse tarbijatele kasutamiseks ning mida renditakse rendimudeli abil välja.

Akude ja patareide määruse ettepanek on esimene uue EL-i ringmajanduse tegevuskava algatus, mille eesmärk on tagada EL-is akudele ja patareidele ühtsed nõuded, et toetada laiemat akude kasutuselevõttu nii transpordis kui ka energia salvestuses, samas tagades patareide ja akude jätkusuutliku väärtusahela. Määrus asendab praeguse antud valdkonna direktiivi. Triloog Euroopa Parlamendiga õigusakti kokkuleppe saavutamiseks toimus möödunud nädalal.