Hiina keelas oma kiibi ekspordi, sest see võib sisaldada sõjasaladusi

Hiina enda kiip on veel lääne analoogidest mitu põlvkonda maas, kuid sõjatööstuse jaoks on tähtis, et kogu arendus toimuks enda riigis. Teistele selliseid kiipe eksportida varsti enam ei lubata.

Hiina on seni oma tehnikas pidanud kasutama USA ja Ühendkuningriigi päritolu protsessoreid, kuid töötab samal ajal välja ka enda mikrokiipi, mis saab sõjaväe tehnoloogia aluseks. Sellega on jõutud nüüd niikaugele, et Loongson Technology arendatavat protsessorit on keelatud ükskõik millisele välisriigile müüa.