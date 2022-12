Kui öelda, et ChatGPT on võimeline kirjutama luuletusi, ajaleheartikleid, tegema intervjuusid, kirjutama koodi erinevates programmeerimiskeeltes, leidma ja parandama kirjutatud koodis vigu, looma fantaasiamaailmasid, koostama turundustekste, kirjutama Twitteri-säutse, siis see kõik on õige, aga ei anna tegelikult edasi selle võimeid. Neid ongi raske kirjeldada, aga igaüks võib ise järele proovida.