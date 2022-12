Google´i isejuhtiv takso võib nüüd üksi inimesi lennujaamast koju sõidutada

Iseseisvalt linnas liiklev auto on Alphabeti andmetel esimene selline lennujaama robot-takso teenus maailmas, mida saavad tasu eest kasutada kõik ja millele on andnud kohalikud võimud kasutusloa.

Teeninduspiirkond laieneb peagi ka San Franciscos, kus on juba autodel luba juhita linnas liikuda, kuid esialgu on see luba piiratud isejuhtiva auto arendaja enda töötajate ning valitud külalistega, kes saavad liituda testimisprogrammiga vabatahtlikena. Lausa igaüks Waymo autosse veel istuda ei saa, ehkki ka selle jaoks peaks detsembris luba laekuma.