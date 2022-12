Porsche tehases hakati õhust ja veest gaasi ja bensiini tootma

Porsche AG hangete eest vastutav juhatuse liige Barbara Frenkel ning arendus- ja teadusuuringute juhatuse liige Michael Steiner tangivad Porsche 911 autot Haru Oni ​​piloottehases valmistatud sünteeskütusega, mille tooraineks on vesi ja õhk (õigemini õhust eraldatud süsinik). Punta Arenas on Tšiilis piisavalt tuuline paik, kus sünteesiks vajalikku elektrit toodavad tuugenid 270 päeva aastas.

Peale vee elektrolüüsi vesinikuks ja hapnikuks kombineeritakse vesinik õhust ja tööstuslikest allikatest kinni püütud süsinikuga, et sellest siis metanooli sünteesida, mida saab hiljem muundada pikemateks süsivesinikeks, mida kasutatakse kütusena. Kütuse jaoks vajalikku süsinikku püütakse ka õhust, kuid seni pole see piisavalt soodne vajalikus mahus saamiseks, seega võetakse vajalikku toormaterjali juurde ka tööstuses tekkivatest süsinikujäätmetest.

Sünteetiline kütus on tavalise bensiini omadustega ja seda võib lasta sisepõlemismootoriga auto paaki, ilma et midagi oleks vaja ümber ehitada. Porsche saab esialgu kogu kohapealse toodangu endale ja kasutab seda Porsche Supercupi võistlussarja läbiviimisel. Kuna Vormel 1 plaanib hakata alates 2026. aastast kasutama süsinikuneutraalset kütust, siis võib just see toodetav sünteesbensiin olla ka vormelivõistluste jaoks pea ainus sobiv alternatiiv.