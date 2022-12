Xboxil naudib meeletut populaarsust mäng, milles relvad räägivad (ja ei jää kunagi vait)

See on aga omakorda loonud olukorra, kus rambivalgusesse saavad tõusta teosed, mis sinna tavaliselt sattuda ei pruugi. Microsofti kuutasupõhise teenuse Game Pass kõige populaarsemaks mänguks on tõusnud populaarse telesarja «Rick and Morty» ühe looja Justin Roilandi uusim videomäng «High on Life».