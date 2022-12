Kiire sõda: ekspert selgitab, mis on sõjapidamises nüüdsest täielikult muutunud

Luuraja stereotüübile Kannike ei vasta ja sellega SensusQ-s ei tegele ka, pealegi tänapäeval polegi vaja enam pikas mantlis kuskil teisel pool tänavat jalutada või konspiratiivkorteri kardinate vahelt piiluda. Sõjaväeluure jaoks on olulised ka need andmed, mida saadakse avalikest allikatest, neid toodetakse nii kaevikus kui tavaliste inimeste tavaliste nutitelefonidega. Sõjaväeluure jaoks uusi lahendusi pakkuva ettevõtte ülesandeks ongi välja töötada just sellised lahendused, mis sellest tohutust infomassist õiged seosed üles nopiks. Luuramise raskus on kandunud hoopis serveritesse ja arvutiga inimeste töötubadesse.

Nii näiteks pole enam vaja isegi Ukrainasse minna alla lastud Vene droone oma käega katsuma, et teada saada, mis neil kõhus on. Selle kohta on uudistekanalid, Telegrami grupid ja sotsiaalmeedia paksult infot täis. Tuleb see vaid kokku koguda ja õiged andmed välja otsida, mis on kõige keerulisem ülesanne.