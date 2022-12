Just need hetked läksid Eesti e-spordihuvilistele tänavu enim korda

Ropz võidab Majori

2022. aasta alguses vahetas Robin «ropz» Kool meeskonda. Varem MOUZi ridades «CS:GO-d» mänginud Jõgeva noormees hakkas kõmmutama FaZe Clanis.

See osutus äärmiselt edukaks lükkeks, sest järjest hakati kinni panema suuri turniire. Kõik kulmineerus kevadisel Majoril, kui Kool tõstis pea kohale enda karjääri kõige olulisema karika.

Kuigi aasta teine pool pole just niivõrd säravate tähtede all möödunud, ei saa salata, et nooruki aasta on olnud äärmiselt muljet avaldav.

Puppey võimas tagasitulek

Tartust pärit Clement «Puppey» Ivanovi aasta Team Secreti ridades oli võrdlemisi kesine, kuni hetkeni, mil oli vaja kastanid tulest välja tuua. Meeskonnale oli jäänud viimane võimalus lunastada pääse «Dota 2» suurturniirile The International.

Sellega saadi hakkama ning ainuüksi see kinnitas Puppey staatust legendina. Nimelt on mees ainus e-sportlane, kes osa võitnud igast The Internationali turniirist, mis eal toimunud. Aga tartlane sellega ei piirdunud ning vedas oma meeskonna lausa finaalini välja ning teenis hõbedase medali.

Krooniti Eesti parim «CS:GO» tiim

Suuri lahinguid ei peetud ainult välismaal. Ka Maarjamaa pinnal võis leida hetki, mil suurte tiitlite nimel omavahel kiskuma mindi.

Tänavu kevadel toimus ROG «CS:GO» Meistriliiga teine hooaeg, mille võitja krooniti ka kodumaa parimaks. Selleks osutus SC Esports, kes ei jäänud loorberitele puhkama, vaid asus Eesti au kaitsma ka väljaspool riigipiire – Kesk- ja Ida-Euroopa «CS:GO» meistrivõistlustel jõuti finaali.

Praegu tegutseb tiim uue nime all.

Eestlane ei jäänud viimaseks!

Sügisese MängudeÖÖ raames toimus Red Bull Solo Q suurejooneline kvalifikatsioonifinaal, kus selgus, et New Yorgis toimuval turniiril asub Eestit esindama TheBlindBoy nime taha peituv küberatleet.

Noormees ise seadis endale konkreetse sihi: «Ma loodan, et ma ei saa viimast kohta. See on kõik, mis ma loodan.»