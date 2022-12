Tesla tegi juhtmevaba laadimismati, kuhu võib telefoni igas asendis laadima visata

Tesla, mis on rohkem tuntud elektriautode ja akupankade poolest, on uue laadija sisse paigutanud uue iduettevõtte Aira loodud tehnoloogia FreePower ehk mitmekihilised laadimispoolid, mis tagavadki elektri ülekande ükskõik mis asendis. Vaid nutikelli ei saa niimoodi laadida, kuid kõrvaklapid samas sobivad.

282 eurot maksev alus on inspireeritud Tesla Cybertrucki disainist, seega näeb välja veidi nurgeline. 2018. aastal kuulutas ka Apple välja asendist sõltumatu mitme nutiseadme juhtmevaba laadimise aluse AirPower , kuid tühistas selle tootmise aasta hiljem täpsemat põhjust teatamata. See oli esimene kord, kui Apple jättis välja kuulutatud toote müügile toomata.

Tesla on siiski vähemalt hetkel optimistlikum ja võtab juba vastu eeltellimusi. Kuna asendist sõltumatu juhtmevaba laadimisalus vajab palju erinevas asendis poole, millega induktsioonvool telefonile üle kantakse, siis tuleb lahendada soojuse minemajuhtimise probleem, et seade liiga kuumaks ei läheks. Seadmes on ühe asemel koguni 30 Qi standardile vastava elektriülekandega poolt, mis osaliselt kattuvad, et katta ära erinevas asendis telefonide laadimine. Toide tuleb USB C kaablist ning võimsuseks on 65 vatti. Ühe seadme kohta eraldatakse 15 vatti. Korraga mahub laadima kolm seadet.