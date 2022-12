R8 Technologies käivitas Eesti ärikinnisvara esimese virtuaalse elektrijaama

«Kaubanduskeskused, büroohooned ja hotellid, kus on pandud käima R8 Digitaalne Operaator, on seotud läbi R8 virtuaalse elektrijaama elektrisagedusturuga, kus tiputundidel hoitakse nutikate juhtimisalgoritmidega kliendi juures energiat kokku, et hoida elektrivõrgus tarbimise ja tootmise tasakaalu,» selgitas R8 Technologies tehnoloogia arendusosakonna juht Ahmet Köse. «R8 Digitaalne Operaator töötab ööpäevaringselt ning seetõttu saame virtuaalse elektrijaama sisse lülitada täpselt siis, kui selleks vajadus tekib. Näiteks perioodil mai-november saime 564 korda põhivõrgu operaator Eleringilt automaatse signaali sageduse hoidmiseks.»

Ahmet Köse sõnul töötab R8 virtuaalne elektrijaam praegu 18 ärihoones kogupinnaga 511 868 ruutmeetrit: «Neis hoonetes hoidsime tehisintellektipõhise energiajuhtimise tarkvara abil kuue kuuga kokku ehk siis sisuliselt tootsime ilma CO2-te emiteerimata 650 MWh energiat. Oma klientidele teenisime sel perioodil aga kokku ligemale 300 000 eurot.»

R8 Virtuaalse elektrijaama potentsiaalne võimsus ulatub Ahmet Köse sõnul praegu kümne megavatini, aga see suureneb koos ettevõtte portfelliga. R8 Digitaalse Operaatoriga on praegu ühendatud veel 54 ärihoonet, kus virtuaalset elektrijaama pole seni rakendatud.

R8 Technologies arendusosakonnas tegutsevate teadlaste hulka kuuluv Tallinna Tehnikaülikooli professor Juri Belikov selgitas, et R8 Digitaalset Operaatorit kasutavate hoonete arv on piisavalt suur, mis võimaldab valida, millist hoonet kasutada virtuaalse elektrijaama tarbeks. «Hoonete inerts on suur. Seega tehnoseadmete võimsust saab vähendada täpselt niipalju, et mõju sisekliimale oleks minimaalne. Sisekliimat jälgides vähendame tarbimist hoones ning niimoodi reguleerides korjame hoonetepõhiselt energia kokku,» lisas ta.

«Meil oleks praegust kinnisvaraportfelli vaadates reaalselt olemas mitukümmend megavatti võimsust, mida hädaolukorra puhul turule pakkuda,« tõdes R8 Technologies tehnoloogia arendusosakonnas tegutsev Tallinna Tehnikaülikooli professor Eduard Petlenkov. „Virtuaalne elektrijaam on võimeline reageerima viie minutiga, mis võib sisuliselt asendada reservjaama käivitamist.»