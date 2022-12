Ukrainlaste õppevideo: kui tahad ellu jääda, anna end roboti meelevalda!

Video avaldamisega eeldab Ukraina armee, et allaandjaid, kes niimoodi üle tulevad, on üsna palju, kirjutab The Insider.

Juhend on mõistagi vene keeles ning näitab kolme sõduri peal, kuidas käituda ja mismoodi mitte surma saada, kui droon tuleb.

Kõigepealt tuleb edastada oma asukoha täpsed koordinaadid ja soov relvad maha panna «kuumale liinile». Drooni kasutatakse, et teha allaandmine võimalikult turvaliseks. Seejärel antakse «kuumal liinil» täpsed koordinaadid ja aeg, kuhu tuleb kohale ilmuda. Tähtis on jõuda koordinaatidele õigeks ajaks, sest drooni lennuaeg on lühike.

«Märgates drooni ja olles otsenähtavuses, tõstke käed kõrvale ja üles,» soovitab õppevideo. See käeliigutus näitab, et vangid on valmis järgmiste käskude täitmiseks.

Peale seda annab mehitamata kopter kätte liikumissuuna, lennates madalal edasi. Kui selle aku hakkab tühjaks saama, võib droon kõrgele tõusta ja baasi tagasi pöörduda. Siis peavad allaandjad jääma samasse kohta paigale ja ootama järgmist drooni, mis neid edasi juhatab. Selle saabudes peab jätkama käeviibetega märguandmist ja järgnema, nii nagu instruktsioonis on algusest peale ette nähtud.