Video ⟩ Asus ZenBook UX3402 – silmapimestavalt hea ekraaniga sülearvuti

Asuse uus keskklassi sülearvuti on minimalistliku disainiga. Siit on puudu erinevad led-tuled ja viled, mida oleme harjunud nägema näiteks mänguritele suunatud toodete puhul. Rüperaal ise kaalub kõigest 1,39 kg ning on 16,9 mm paksune, mis teeb sellest mugava kaaslase igapäevastes tegevustes. Kogu korpus on valmistatud kergest harjatud alumiiniumist, mille tõttu on sülearvuti väga vastupidav. Värvi osas on võimalik valida kahe tagasihoidliku sinise tooni vahel – Ponder Blue ning Aqua Celadon.

Igapäevaseks mugavaks toimetamiseks on sülearvuti varustatud piisavalt erinevate liidestega. Siit leiame kaks USB-C liidest, mille abil saab ka sülearvutit laadida kas läbi vooluvõrgu või näiteks akupanga, täissuuruses HDMI väljundi, Micro SD-kaardi lugeja, 3,5mm audioliidese ning ühe USB-A pordi.

Foto: Andri Allas

Riistvara kohapealt on tegemist vägagi võimeka keskklassi sülearvutiga: 12. generatsiooni Intel Alder Lake protsessor, integreeritud Intel Iris Xe graafikakaart, kuni 16gb LP-DDR5 muutmälu ning kiire m2 andmekandja. Madalatel graafikasätetel on antud sülearvuti võimeline ka uuemate videomängude jooksutamisega, kuid parema mängukogemuse saab kindlasti spetsiaalselt mängimiseks mõeldud seadmetega. ZenBook on varustatud suure 75 Wh akuga, mis pakub kuni 8h kasutamisaega.

Foto: Andri Allas

Silmapimestavalt hea ekraan