Motorola uus odav nutikell tunnetab kukkumist ja kutsub kiirelt abi

USA-s elab 31 miljonil inimesel üksinda kodus üle 65-aastane vanem, kellel pole võimalik kiirelt saada partneri, sugulase või hooldaja abi, kui midagi peaks juhtuma. Üksi elavate vanemate lastel on üheks suurimaks mureks eaka kukkumine ja see on ka koduste vigastuste põhjus number üks. Samuti on südamehaigused koduse surma põhiline põhjus. Ka kroonilised unehäired nagu uneapnoe võivad südamepuudulikkuse riski suurendada.