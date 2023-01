Uue iPhone 15 protsessor ei rõhu enam kiirusele, vaid säästlikkusele

Apple´i uue põlvkonna kiipi A17 hakatakse tootma Taiwanil maailma suurimas TSMC kiibitehases. See kasutab uusimat 3 nm tehnoloogiat. Gizchina andmetel pole enam suunaks võetud võimalikult palju arvutusvõimsust mahutada, ehkki uus 3 nm tehnoloogia mahutabki samale pinnale oluliselt rohkem transistore. Hoopis olulisem on, et kasutajad saaksid oma võimsat seadet kauem kasutada.