Vene küberrünnakute uueks põhisihtmärgiks on saanud Poola

Libaleht lubas valitsuse nimel raha jagada

Poolat on rünnatud kogu sõja-aja

Oktoobris teatas Microsoft, et Ukraina ja Poola transpordi- ja logistikaorganisatsioonide vastu suunatud rünnakutes kasutatakse uutmoodi lunavara tüve, mida kutsutakse Prestige´iks. Microsoft märkis, et see kampaania ei olnud seotud ühegi seni aktiivse lunavararühmitusega. Seda seostatakse Venemaa päritolu grupiga Iridium APT.

Ida-Euroopa prominendid saavad libauudiseid ja kahtlasi linke

Üha tihedamini kasutatakse küberrünnakuid Venemaa libauudiste levitamiseks ning Vene eriteenistustele andmete kogumiseks. Mõlemat meetodit samaaegselt rakendav operatsioon on «GhostWriter». See on suunatud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide, põhiliselt aga Poola avaliku elu tegelaste e-posti aadressidele ja sotsiaalmeedia kontodele, et sinna kahtlast sisu saata. Kampaania autorid püüavad Venemaa libauudiseid levitades mõju saavutada. Viimastel kuudel on see operatsioon keskendunud just Poola-vastasele tegevusele.