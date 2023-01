USA tellib endale moodsad jalaväe lahingumasinad, vanad aga võivad jõuda Ukrainasse

Ukraina president Volodymyr Zelenskyy on juba palunud USA-l ja Euroopa riikidel tarnida neile raskeid soomusmasinaid, sealhulgas lahingutanke, mis suudaksid vastu seista Ukrainas sõdiva Vene armee relvajõudude tohutule massile. Prantsusmaa ja Saksamaa on siiani keeldunud tanke Ukrainale andmast, USA armee aga on saatnud kõike peale jalaväe lahingumasinate M2 Bradley ja soomukite M1120 Stryker, tankide M1 Abrams ning kergete lahingsõidukite Oshkosh ATV. Ülejäänud seitse erinevat lahingumasina mudelit on juba Ukrainas kasutuses.